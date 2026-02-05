Israele distrugge tombe del cimitero di Gaza dopo aver rovinato sepolcri di guerra e soldati inglesi

Alle prime luci del mattino, le ruspe israeliane sono entrate nel cimitero di Gaza e hanno iniziato a demolire alcune tombe. L’intervento ha riguardato sepolcri di soldati di diverse epoche, tra cui britannici e australiani, morti in guerre passate. La scena si è svolta senza preavviso, lasciando la comunità locale scandalizzata e senza risposte chiare sulle motivazioni di questa operazione.

**Lead dell’articolo** A Gaza, alle prime ore della mattina del 4 febbraio 2026, un gruppo di ruspe israeliane ha cominciato a distruggere tombe nel cimitero locale, un’operazione che ha colpito sepolcri di caduti di diverse guerre, tra cui quelli di soldati britannici e australiani caduti durante i conflitti del XX secolo. Le operazioni sono state effettuate in pieno giorno, con l’obiettivo dichiarato da Israele di eliminare potenziali nascondigli per miliziani dell’Hamas. Secondo fonti ufficiali, il cimitero, che ospitava sepolcri di guerra e caduti di diversi paesi, è stato utilizzato per nascondere armamenti o truppe nascoste.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gaza Tombe

Tuly Flint, psicoterapeuta e ex comandante dell’IDF, analizza il vissuto dei soldati di ritorno da Gaza, rivelando come molti siano consapevoli di aver commesso crimini di guerra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gaza Tombe

Israele mobilita l'esercito per recuperare un solo corpo mentre migliaia di palestinesi restano insepoltiPer recuperare un solo corpo (giustamente, va detto) perché il recupero dei corpi è doverosi) l’esercito israeliano ha mobilitato una flotta di carri armati, droni e quelli che i residenti hanno descr ... globalist.it

#Facciamoilpunto dal mondo #Siria: intervista a Silvia Carenzi dell'ISPI sul post-Assad https://www.unimondo.org/news/nella-siria-post-assad-la-pace-resta-un-cantiere-aperto #Palestina: Israele distrugge la sede dell'Agenzia ONU per i rifugiati https:// facebook