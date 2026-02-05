Isamupubbirazzu critica mancata attuazione di interventi stradali promessi per febbraio

Isamupubbirazzu denuncia che gli interventi stradali promessi per febbraio non sono stati ancora realizzati. La zona sud di Messina rimane sotto assedio dei Tir e dei mezzi pesanti, che continuano a circolare tra buche e strade dissestate. La promessa di sistemare le strade entro il mese si rivela ancora una volta una promessa mancata. La gente aspetta da settimane, ma i lavori non sono iniziati e le condizioni delle strade peggiorano ogni giorno.

**Tir e terra sulle strade di Messina: Isamupubbirazzu denuncia promesse disattese** Giovedì 5 febbraio 2026, a Messina, la zona sud del paese è ancora martoriata dai mezzzi pesanti legati ai lavori di Webuild-Pizzarotti. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, che avevano previsto il termine di questi interventi a gennaio, nessun cambiamento è avvenuto. Le strade, ormai in condizioni precarie, restano colpite dal traffico di camion e mezzi di lavoro che si aggirano senza sosta tra Statale 114, via Adolfo Celi, via Contesse e via Calispera. La denuncia arriva da Isamupubbirazzu, movimento civico fondato per contrastare l'inerzia e le promesse vuote dell'amministrazione comunale.

