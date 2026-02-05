Irregolarità in due bar a Mappano e Leini | scattano multe una denuncia e una chiusura

I carabinieri di Torino e Venaria hanno multato due bar a Mappano e Leini a causa di irregolarità riscontrate durante i controlli di gennaio. In un locale di Mappano, hanno anche chiuso l’attività, mentre in un altro a Leini hanno trovato situazioni che hanno portato a una denuncia. Le verifiche sono servite a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro.

Lo scorso gennaio 2026 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino e della compagnia di Venaria Reale hanno effettuato una serie di controlli negli esercizi commerciali volti a verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al fenomeno del lavoro nero. In due bar, uno a Mappano e uno a Leini, sono state riscontrate irregolarità. Nel primo, i militari dell'Arma hanno rilevato la presenza di sistema di videosorveglianza interno senza preventiva autorizzazione da parte dell’ispettorato d’area metropolitana di Torino: ne è quindi conseguita una prescrizione penale e l’immediata rimozione fino al rilascio della stessa, oltre alla denuncia del titolare per la violazione della normativa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

