Irish Public House viaggio nella danza irlandese

Sabato sera all’Irish Public House, dove si sono esibiti i Clover Danze Irlandesi. La serata ha portato il pubblico in un viaggio tra le danze irlandesi e le loro evoluzioni, ripercorrendo la storia dei pub, i luoghi di ritrovo tipici di questa cultura. La performance ha coinvolto tutti, tra ritmi incalzanti e passi veloci, dimostrando come questa tradizione si sia mantenuta viva nel tempo.
Sabato 14 febbraio ore 21 di e con Clover Danze Irlandesi.Irish Public House è un viaggio nella danza irlandese e nelle sue evoluzioni, attraverso la storia dei suoi spazi tipici: le public houses, ovvero quei luoghi di incontro che siamo soliti chiamare pub. Lo spettacolo racconta con parole e.
