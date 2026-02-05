Irish Public House viaggio nella danza irlandese

Sabato sera all’Irish Public House, dove si sono esibiti i Clover Danze Irlandesi. La serata ha portato il pubblico in un viaggio tra le danze irlandesi e le loro evoluzioni, ripercorrendo la storia dei pub, i luoghi di ritrovo tipici di questa cultura. La performance ha coinvolto tutti, tra ritmi incalzanti e passi veloci, dimostrando come questa tradizione si sia mantenuta viva nel tempo.

