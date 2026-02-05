iran usa colloqui salvati in extremis

I colloqui tra Iran e Stati Uniti sembravano destinati a saltare ancora prima di partire. Gli incontri erano programmati per domani a Istanbul, ma ora si teme che tutto possa essere rimandato o annullato. Le tensioni tra i due paesi si sono riaccese nelle ultime ore, e le fonti parlano di incontri salvati in extremis, con negoziati ancora in bilico. La situazione resta molto delicata e tutto dipende da un possibile accordo dell’ultimo minuto.

Sembrava saltato ancora prima di cominciare il delicato incontro previsto per domani a Istanbul tra gli inviati degli Stati uniti e quelli dell’Iran. Mentre una poderosa flotta americana è all’ancora nel Golfo persico (e si scambiano i primi colpi: gli Usa hanno abbattuto un drone iraniano che «si avvicinava in modo ostile» alla portaerei Uss Lincoln), gli Stati uniti avevano comunicato che la richiesta iraniana di cambiare luogo (Mascate, in Oman) e formato (un bilaterale senza “osservatori” dei paesi arabi) era stata rifiutata. «Abbiamo detto: così o niente, e loro hanno detto allora niente», dice una fonte americana citata da Axios. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

Nei prossimi giorni, Iran e Stati Uniti potrebbero iniziare di nuovo i colloqui.

Threat of Iran-US conflict grows after Trump warning

Argomenti discussi: Greggio in calo su possibile allentamento tensioni Usa-Iran, dollaro più forte; Trump Khamenei dovrebbe essere molto preoccupato. Teheran Colloqui Iran-Usa sul nucleare venerdì in Oman, Axios conferma.

Colloqui USA-Iran, i Paesi del Medio Oriente salvano la situazione: ufficiali data e luogoNella giornata odierna si è andati pericolosamente vicini alla chiusura totale del dialogo fra USA e Iran sul nucleare, ancor prima che i rispettivi rappresentanti si potessero sedere al tavolo dei ne ... strettoweb.com

Iran-Usa, piani per colloqui verso fallimento. Teheran: Non c'è ottimismoLo riporta Axios: americani hanno respinto richiesta di spostare sede incontri e di modificare format colloqui. Rubio: 'Non sono sicuro di raggiungere accordo' ... adnkronos.com

Torna alta la tensione tra Usa e Iran. "Posizioni troppo distanti": saltano i colloqui tra Washington e Teheran facebook

Axios: “Colloqui Usa e Iran rischiano di saltare” x.com