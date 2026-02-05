Iran tra minacce, tensioni e trattative. Nobel in sciopero della fame

In Iran, Mohammadi, premio Nobel, ha deciso di iniziare uno sciopero della fame. La sua protesta mira a denunciare le dure condizioni di detenzione in cui si trova. La notizia fa il giro del paese e suscita grande attenzione tra le autorità e l’opinione pubblica.

In Iran la premio Nobel Mohammadi porta avanti uno sciopero della fame per denunciare le condizioni di detenzione. Teheran annuncia il sequestro di due petroliere nel Golfo, mentre si attende domani l'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti. Servizio di Antonella Mazza Teruel

Venerdì si terranno i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di tensioni crescenti.

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, si trova di nuovo in carcere da quasi due mesi.

