I Guardiani della rivoluzione iraniana hanno dispiegato un nuovo missile balistico a medio raggio. Il Khorramshahr-4 si trova in una base sotterranea, secondo quanto riferisce l’agenzia Fars. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con il sistema di difesa iraniano che si rafforza.

(Adnkronos) – Il nuovo missile balistico a medio raggio dispiegato dai Guardiani della rivoluzione, il Khorramshahr-4, si trova in una base sotterranea, rende noto l’agenzia Fars. È la prima volta che un missile viene dispiegato in profondità. Con un raggio di 2mila chilometri e un carico di più di una tonnellata di esplosivo, il missile è il più avanzato dell’arsenale di Teheran. Nel quartier generale dei Guardiani sarà poi costruito un nuovo polo missilistico sotterraneo. In seguito ai raid di Israele e degli Usa lo scorso giugno, l’Iran ha cambiato la sua dottrina, adottando la postura del primo colpo, in sostituzione alla postura difensiva precedente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterranea

Approfondimenti su Iran Guardiani

La Corea del Nord ha condotto un test di un missile da crociera a lungo raggio, che secondo le autorità di Pyongyang potrebbe essere equipaggiato con una testata nucleare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

WATCH: Iran Fires Missiles in Massive Military Drills After War With Israel | Breaking News | AH15

Ultime notizie su Iran Guardiani

Argomenti discussi: Iran più debole? Non il suo arsenale: minaccia reale per le truppe Usa; L'Iran svela un nuovo missile balistico e avverte che risponderà a qualsiasi azione militare statunitense; Tra ultimatum e missili: il conto alla rovescia tra Trump e l'Iran; L’Iran non è rimasto fermo alla guerra di giugno, nuovi sistemi difensivi e droni potrebbero sorprendere le forze Usa.

Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterraneaIl nuovo missile balistico a medio raggio dispiegato dai Guardiani della rivoluzione, il Khorramshahr-4, si trova in una base sotterranea, rende noto l'agenzia Fars. È la prima volta che un missile vi ... adnkronos.com

L'arsenale letale dell'Iran: una sfida cruciale per gli Stati UnitiL’arsenale militare dell’Iran rappresenta una minaccia significativa non solo per gli Stati Uniti, ma anche per la stabilità dell’intera regione. La capacità di Teheran di mantenere e modernizzare il ... notizie.it

+++ "Disordine mondiale, quale ruolo per l'Europa" +++ Iran, Ucraina, Venezuela, Palestina, Sudan, la cosiddetta “dottrina Donroe”: elementi di un nuovo disordine mondiale. In un contesto internazionale segnato da conflitti, instabilità geopolitica e profonde t facebook

Pacchetto sicurezza: cosa cambia col nuovo decreto Negoziati USA-Iran: la linea di Trump su nucleare e milizie con @RobyBongiorni. Infine, come le generazioni gestiscono il cibo nel Rapporto Waste Watcher 2026 con @andrea_segre. Ascolta: t x.com