I tentativi di sabotaggio contro l’Iran non sono riusciti, e domani i negoziati tra Teheran e gli Stati Uniti si terranno regolarmente in Oman. Ieri, infatti, sono stati fatti nuovi tentativi da parte di gruppi vicini a Israele e agli Stati Uniti di far saltare l’incontro, sfruttando la richiesta di Teheran di spostare i colloqui da Istanbul a Muscat. Nessuno dei piani è andato a buon fine, e ora si aspetta che i negoziati possano riprendere secondo programma.

Ieri hanno provato ancora una volta a scatenare la guerra contro l’Iran. I falchi israeliani e americani hanno usato la richiesta di Teheran di tenere i colloqui in Oman piuttosto che a Istanbul per far saltare l’incontro Usa – Iran previsto per venerdì. Tutto era stato approntato e la grancassa mediatica, al solito, era in riga per spingere sull’intervento. Serviva un pretesto ed è stato trovato: dialogo saltato perché Washington rifiuta di spostare la sede dei colloqui e perché l’Iran non vuol negoziare sulla riduzione del suo arsenale missilistico. In realtà, l’Iran deve aver subodorato qualcosa che non andava e voleva assicurarsi che i funzionari inviati all’incontro, tra cui dovrebbe esserci il ministro degli Esteri Abbas Araqchi, tornassero in patria sani e salvi evitando incidenti di percorso simili a quelli che hanno causato il decesso del presidente Ebrahim Raisi (morto in un misterioso incidente aereo ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran. Evitato il primo sabotaggio, domani i negoziati con gli Usa

Approfondimenti su Iran USA

L’Iran apre ufficialmente alla possibilità di negoziare con gli Stati Uniti.

Venerdì si terranno i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di tensioni crescenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Su cosa si dividono Usa e Iran.

Iran, verso il vertice Washington-Teheran in Oman. Erdogan: Stiamo facendo di tutto per evitare l’escalationEvitare una guerra tra Iran e Usa e privilegiare la via diplomatica . Queste le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per smorzare le tensioni tra Washington e Teheran e disinnescare l’es ... affaritaliani.it

Iran, nei negoziati Usa-Teheran di domani in Oman anche tema missilistico. LIVEColloqui in bilico dopo che l'Iran aveva avvertito che si sarebbe tirato indietro se Washington avesse insistito per ampliare l'agenda oltre il dossier nucleare, ma alla fine entrambe le parti sono ar ... tg24.sky.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che un’armada navale americana è in rotta verso l’Iran, affermando al tempo stesso di aver evitato l’esecuzione di 837 persone grazie alla minaccia di un duro intervento militare contro Teheran. Il presi facebook