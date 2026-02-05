Iran dispone in base sotterranea nuovo missile a medio raggio | difesa nazionale e minacce regionali

L’Iran ha spostato un nuovo missile a medio raggio in una base sotterranea. La mossa indica una volontà di rafforzare la difesa nazionale e potrebbe rappresentare anche una minaccia più concreta per l’Europa e il Medio Oriente. La notizia mette in allarme i paesi vicini, che temono un’escalation militare.

L’Iran ha dispiegato un nuovo missile a medio raggio in una base sotterranea, un passo significativo nella sua strategia difensiva, e forse anche un segnale verso l’Europa e il Medio Oriente. Il Khorramshahr-4, come è chiamato ufficialmente, è il primo missile del suo tipo a essere installato in profondità, in un ambiente sotterraneo dedicato, secondo quanto riferito dall’agenzia Fars. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra l’Iran e gli Stati Uniti, dopo che nel giugno scorso il Paese occidentale aveva lanciato raid contro le sue strutture missilistiche. Questo nuovo assetto strategico – che vede l’Iran passare dalla difesa al “primo colpo” – rappresenta una chiara modifica della sua dottrina militare, in risposta alle pressioni esterne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Iran Base

I Guardiani della rivoluzione iraniana hanno dispiegato un nuovo missile balistico a medio raggio.

WATCH: Iran Fires Missiles in Massive Military Drills After War With Israel | Breaking News | AH15

Ultime notizie su Iran Base

Iran, l'unico missile non intercettato che ha bucato lo scudo della base Usa in Qatar: la risposta (coreografica) sopra lo skyline di DohaUn attacco telefonato, anticipato con un telegramma ben prima di posizionare i lanciamissili e puntarli in direzione della base americana Al Udeid in Qatar, la più grande nella regione. Sebbene l'Iran ... ilmessaggero.it

#USA #Israele #Iran La marina americana, che secondo i piani sarà molto presto vicino al Golfo #Persico, dispone di 1018 lanciatori di missili da crociera in grado di lanciare oltre 1.000 missili #Tomahawk contemporaneamente. La difesa aerea in questo cas facebook