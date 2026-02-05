Iperammortamento senza vincoli territoriali e nuova tassazione delle rendite | Leo anticipa le novità della riforma fiscale

Nel 2025, il fisco italiano ha scoperto oltre 200mila evasori totali tra cittadini e aziende. Tra questi, 116mila non hanno presentato la dichiarazione, mentre 86mila operavano in nero senza alcun contatto con l’Amministrazione finanziaria. Il governo annuncia novità che potrebbero cambiare le regole del fisco, con l’ipotesi di iperammortamento senza vincoli territoriali e una nuova tassazione delle rendite. La riforma si prepara a entrare nel vivo, con cambiamenti che potrebbero colpire chi evade e prem

Roma, 5 febbraio 2026 – Nel 2025 il fisco ha portato alla luce oltre 200mila evasori totali tra persone fisiche e imprese: 116mila (57%) non avevano presentato la dichiarazione pur essendone tenuti, altri 86mila (43%) risultavano 'sconosciuti' all'amministrazione perché operavano completamente in nero. È il dato più d'impatto consegnato da Vincenzo Carbone, direttore dell'Agenzia delle Entrate, intervenendo alla 35ª edizione del convegno del Il Sole 24 Ore che ogni anno fa il punto su norme e controlli. Compliance, più prevenzione che accertamenti di massa. La fotografia, però, non racconta solo repressione.

Il governo lavora per eliminare le limitazioni territoriali sull’iperammortamento.

