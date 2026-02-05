Andrea Mancino, 24 anni, è arrivato alle Olimpiadi di Milano Cortina come giovane infermiere. Originario di Urbino, si occupa di assistere atleti e staff durante le gare. È una delle nuove leve che mettono a disposizione le proprie competenze in un evento così grande. Mancino si è unito allo staff pochi giorni fa e ora vive in prima persona l’atmosfera delle Olimpiadi, tra allenamenti, emergenze e momenti di tensione.

Da Urbino alle Olimpiadi di Milano Cortina: Andrea Mancino, 24 anni, giovane infermiere urbinate, è da qualche giorno in una delle località olimpiche tra lo staff infermieristico che segue le gare. Lo raggiungiamo al telefono in una delle pause dagli intensi turni di lavoro, mentre si trova in albergo a Lutago, in valle Aurina, provincia di Bolzano. Mancino, le Olimpiadi non sono ancora iniziate: già si lavora? "Sì, io lavoro dal 31 gennaio al 20 febbraio e i turni sono di otto ore al giorno. Intensi, ma molto belli". Già ci sono atleti? "Le gare iniziano la prossima settimana, ma già ci sono gli atleti che si allenano e cominciano ad arrivare le delegazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, giovane infermiere in servizio nell’Olimpo degli sport invernali"

Approfondimenti su Milano Cortina

Con i Giochi di Milano Cortina alle porte, gli organizzatori si trovano a fare i conti con problemi pratici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Io sono un’infermiera atipicale riflessioni della dott.ssa Gostinelli sul nuovo infermiere mi hanno profondamente colpita perché in quelle riflessioni mi sono ritrovata interamente. Ho lavorato per 20 anni in ambito ospedaliero ... quotidianosanita.it

L’Olimpo giovane del nuoto si sfiderà ad Avezzano con la finalissima del Trofeo Gran Sasso d’Italia Il sindaco Di Pangrazio: “Ospiteremo una tappa finale fondamentale del circuito di gare. Avezzano, ancora una volta, è stata scelta dalla Federazione Italiana facebook