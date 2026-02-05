Io come Vannacci? La cifra della comunicazione di Salvini è sempre stata la superficialità | la risposta di Fini al leader leghista

Matteo Salvini ha tirato in ballo Roberto Vannacci, paragonandolo a Gianfranco Fini. Il leader leghista dice che la scelta del generale di lasciare il Parlamento ricorda quella di Fini, che abbandonò il Pdl di Berlusconi. Salvini sostiene che Vannacci sta facendo una scelta simile a quella di Fini, e che in entrambi i casi si tratta di un segnale di superficià e di una comunicazione superficiale. La discussione è su chi, tra i due, abbia più successo nel catturare l’attenzione, ma la

Roberto Vannacci come Gianfranco Fini? E’ il pensiero di Matteo Salvini che davanti alla scissione del generale-eurodeputato ha pronosticato la fuoriuscita del militare campione di preferenze alle Europee mettendola in relazione a quella dell’ex presidente della Camera che se ne andò dal Pdl formato Berlusconi. Dalla sua Vannacci risponde che più che Fini lui si sente Giorgia Meloni che partì da pochi punti percentuali e ora guida il primo partito italiano. Dall’altra parte è anche Fini a rispondere a Salvini. L’intervista al Corriere della Sera parte da questa premessa: “La cifra della comunicazione di Salvini è sempre stata la superficialità, l’approssimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante un sopralluogo a Tor Bella Monaca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivolto alcune critiche alla Lega e a Matteo Salvini.

La kermesse leghista si svolge senza la presenza di Vannacci, segnando una divisione interna evidente.

Vannacci sfida Salvini in diretta: Non obbedisco, basta incoerenze

Argomenti discussi: Vannacci: Io al 2%? Voglio il 6, il 10, il 20... Ma oggi il mio è solo un simbolo: ci pensavo da un po'. Salvini? Ci vedremo presto; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Quando Vannacci a Pontida diceva: Mi accusano di usare la Lega come taxi, ma io resto.

Lega, Fini: Io traditore? Assurdo, paragone tra me e Vannacci non sta in piediMatteo Salvini, al culmine della rottura con Vannacci, ha tagliato corto: E' come Fini, un traditore, è la storia che si ripete e il suo partito farà la fine di Fli.... adnkronos.com

Vannacci lascia la Lega, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Zaia: Un errore imbarcarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Ingrato, capitolo chiuso'. Zaia: 'Un errore imbarcarlo' ... tg24.sky.it

La Lega vaga senza rotta e finisce per prestarsi a tutto. Diventa taxi, accompagna chiunque salga, da Vannacci a Robinson, passando per CasaPound e skinhead. In questa deriva c’è la sua cifra politica. Ed è una cifra incompatibile con l’idea stessa di democ x.com

