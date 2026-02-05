Un'intera famiglia di Porcari ha perso la vita ieri sera in un appartamento di Rughi. A scoprire il dramma è stato lo zio, che ha chiamato i soccorsi dopo aver trovato i parenti senza vita. Le autorità stanno indagando sulle cause, ma sembra che una fuga di monossido di carbonio abbia provocato la tragedia. La comunità si stringe intorno ai familiari e cerca di capire come sia potuto accadere.

Un’intera famiglia è morta ieri sera – 4 febbraio – per monossido di carbonio in un’abitazione di Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono il padre di 48 anni, la madre di 43 e due figli, un ragazzo di 22 anni e una ragazzina di 15 anni. Lo zio – fratello del padre – è stata portato, ancora in vita, ma gravemente intossicato in codice d’urgenza rosso all’ospedale Cisanello di Pisa e sempre secondo la Asl si dovrebbe salvare. Proprio lo zio era stato il primo a dare l’allarme dopo le 20. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa per dare soccorso si sono lievemente intossicati e sono stati ricoverati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intera famiglia morta per fuga di monossido di carbonio a Porcari: a dare l’allarme era stato lo zio

Una famiglia intera è morta nella notte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia a Monghidoro, in provincia di Bologna.

