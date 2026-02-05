Inter Thuram sfida le critiche | Non vivo per i numeri voglio lo Scudetto

Marcus Thuram risponde alle critiche e ribadisce le sue ambizioni con l’Inter. Dopo aver fornito l’assist decisivo per Diouf in Coppa Italia, l’attaccante francese si confronta con le parole degli scettici. Thuram spiega di non vivere per i numeri e di voler conquistare lo Scudetto, lasciando alle spalle il digiuno in campionato, che dura ormai da diverse partite.

Marcus Thuram risponde alle critiche e rilancia le ambizioni scudetto dell’ Inter. Dopo l’assist decisivo per Diouf che ha proiettato i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia, l’attaccante francese ha analizzato il suo momento in un’intervista rilasciata a CBS, prendendo le distanze dal digiuno realizzativo che in campionato dura dalla sfida di Parma. “La gente è ossessionata dai numeri, spesso senza nemmeno guardare le partite”, ha dichiarato Thuram, riferendosi al dibattito sulle sue prestazioni. “Il calcio non è solo il gol, ma costruzione e assist. Mi allontano dai social per non farmi condizionare”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

