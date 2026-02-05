Inter Primavera saluta il talentuosissimo 2006 | l’addio sui social – FOTO

Thiago Romano saluta l’Inter. Il giovane attaccante, arrivato nel 2024 dal Panathinaikos, ha annunciato sui social di lasciare il club nerazzurro. Romano, che ha passato diverse stagioni con la Primavera, si congeda con un messaggio ai tifosi, chiudendo così un’esperienza breve ma significativa a Milano.

Thiago Romano. Si chiude ufficialmente l’avventura di Thiago Romano con la maglia dell’ Inter. Il giovane, arrivato a Milano nel 2024 dal Panathinaikos per rinforzare il settore giovanile nerazzurro, ha annunciato il suo addio attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, salutando così il club che lo ha accolto nelle ultime stagioni. Il classe 2006, cresciuto nella formazione Primavera, ha scelto Instagram per condividere il suo pensiero, accompagnando l’addio con parole cariche di riconoscenza e orgoglio. Un messaggio semplice ma sentito, che racconta il valore umano e sportivo dell’esperienza vissuta in nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

