Inter Primavera saluta il talentuosissimo 2006 | l’addio sui social – FOTO
Thiago Romano saluta l’Inter. Il giovane attaccante, arrivato nel 2024 dal Panathinaikos, ha annunciato sui social di lasciare il club nerazzurro. Romano, che ha passato diverse stagioni con la Primavera, si congeda con un messaggio ai tifosi, chiudendo così un’esperienza breve ma significativa a Milano.
Thiago Romano. Si chiude ufficialmente l’avventura di Thiago Romano con la maglia dell’ Inter. Il giovane, arrivato a Milano nel 2024 dal Panathinaikos per rinforzare il settore giovanile nerazzurro, ha annunciato il suo addio attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, salutando così il club che lo ha accolto nelle ultime stagioni. Il classe 2006, cresciuto nella formazione Primavera, ha scelto Instagram per condividere il suo pensiero, accompagnando l’addio con parole cariche di riconoscenza e orgoglio. Un messaggio semplice ma sentito, che racconta il valore umano e sportivo dell’esperienza vissuta in nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondimenti su Inter Primavera
Compleanno Iaquinta, gli auguri della Juventus sui social: il campione del mondo 2006 compie 46 anni – FOTO
Compleanno Grosso, gli auguri al campione del mondo 2006 sui social da parte della Juventus – FOTO
Ultime notizie su Inter Primavera
Argomenti discussi: Si chiude il mercato: il Modena cede Massolin all’Inter (le cifre), l’asse Sassuolo-Marsiglia e anche il Carpi acquista; DIRETTA/ Inter Cremonese Primavera (risultato finale 2-1): accorcia Patrignani! (oggi 30 gennaio 2026); Inter, Frattesi saluta: il sostituto arriva dal Liverpool; Primavera 1 - Inter-Cremonese 2-1 nel primo match della 23ª giornata.
DIRETTA/ Colonia Inter Primavera (risultato finale 1-3): Hidalgo decisivo (oggi 4 febbraio 2026)Diretta Colonia Inter Primavera, streaming video tv: info e probabili formazioni dal RheinEnergieStadion per i sedicesimi della Youth League stagione 2025/2026. ilsussidiario.net
Primavera, sabato spicca Milan-Inter: ecco dove si giocherà il derbyQuesto weekend tornerà in campo il Milan Primavera per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Gara attesissima, sarà derby contro l'Inter. La sfida, in programma il ... milannews.it
Tutta la soddisfazione del tecnico dell'Inter Primavera facebook
Col torino va mandata in campo la primavera, sassuolo-Inter è la partita più importante della stagione. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.