Inter Primavera agli ottavi di Youth League | Colonia battuto 3-1 Record di 50mila spettatori

L’Inter Primavera vola agli ottavi di Youth League dopo aver battuto il Colonia 3-1. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con i nerazzurri che hanno trovato il gol decisivo nel recupero. Record di pubblico con oltre 50 mila spettatori presenti allo stadio.

L’Inter Primavera strappa il pass per gli ottavi di finale di Youth League superando il Colonia per 3-1 al termine di una sfida agonica, decisa solo nei minuti di recupero. Al RheinEnergieStadion, in una cornice record da 50.000 spettatori – cifra mai registrata prima nella storia della competizione – i ragazzi di Carbone hanno mostrato maturità e cinismo, spegnendo le speranze dei padroni di casa proprio quando il match sembrava destinato ai rigori. Il vantaggio nerazzurro arriva in apertura di secondo tempo grazie a un inserimento di Bovio, abile a sbloccare l’equilibrio. Il Colonia, spinto dal pubblico delle grandi occasioni, non ha però mollato, trovando il momentaneo pareggio con Schenten. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

