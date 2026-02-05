L’Inter non ha fatto acquisti a gennaio. La società ha deciso di non rafforzare la rosa con nuovi acquisti durante il mercato invernale. La squadra nerazzurra punta a rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma per ora niente volti nuovi in rosa. La strategia sembra essere quella di aspettare e lavorare sui giocatori già presenti, anche se l’assenza prolungata di Dumfries complica i piani di Chivu e del club.

Nessun volto nuovo a gennaio per la squadra nerazzurra, che invece pianifica le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione Inter a secco nell’ultimo mercato invernale, con il club vicecampione d’Europa che ha preferito non affondare il colpo per un nuovo esterno vista la prolungata assenza per infortunio di Denzel Dumfries. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’olandese rientrerà a fine mese e intanto il Liverpool si era fatto sotto nel rush finale della finestra di gennaio. Dumfries in estate potrebbe comunque lasciare Milano e l’Inter è a caccia di un sostituto per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, il poker è servito: ecco i 4 acquisti per Chivu | CM

Approfondimenti su Inter Poker

Gli scout dell’Inter hanno seguito un match di Serie A, analizzando le prestazioni di diversi giocatori.

La fase a gironi della Champions League si avvicina al termine, lasciando spazio a incertezze e sorprese.

