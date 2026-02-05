Inter ecco Chivu tedoforo! L' allenatore prende la fiaccola e la passa a Buonfiglio

Cristian Chivu ha preso la fiaccola in Piazza Sant'Ambrogio a Milano. L’ex calciatore ha passato il testimone a Buonfiglio, che ora porta avanti la staffetta. La cerimonia si è svolta tra la gente, con entusiasmo e partecipazione.

Cristian Chivu è arrivato in Piazza Sant'Ambrogio a Milano per prendere la fiaccola che arrivava da Corso Magenta. Dopo aver percorso qualche metro, l'allenatore dell'Inter ha passato la fiaccola al presidente del Coni Buonfiglio.

