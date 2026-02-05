Inter ecco Chivu tedoforo! L' allenatore prende la fiaccola e la passa a Buonfiglio

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu ha preso la fiaccola in Piazza Sant'Ambrogio a Milano. L’ex calciatore ha passato il testimone a Buonfiglio, che ora porta avanti la staffetta. La cerimonia si è svolta tra la gente, con entusiasmo e partecipazione.

Cristian Chivu è arrivato in Piazza Sant'Ambrogio a Milano per prendere la fiaccola che arrivava da Corso Magenta. Dopo aver percorso qualche metro, l'allenatore dell'Inter ha passato la fiaccola al presidente del Coni Buonfiglio. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter ecco chivu tedoforo l allenatore prende la fiaccola e la passa a buonfiglio

© Gazzetta.it - Inter, ecco Chivu tedoforo! L'allenatore prende la fiaccola e la passa a... Buonfiglio

Approfondimenti su Inter Inter

Milano Cortina, Chivu come Zanetti: anche l’allenatore sarà tedoforo per le Olimpiadi

Per le Olimpiadi di Milano Cortina, anche l’allenatore Chivu parteciperà come tedoforo, seguendo l’esempio di Zanetti.

La fiaccola olimpica in Lombardia, ecco quando passa anche da Saronno

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inter, Chivu: A Lautaro ho detto di sorridere di più. Stiamo lavorando per migliorare

Video Inter, Chivu: A Lautaro ho detto di sorridere di più. Stiamo lavorando per migliorare

Ultime notizie su Inter Inter

Argomenti discussi: Inter in fuga? Il calendario aiuta Chivu. Ma occhio allo stress Champions; Zanetti incorona Chivu | Lavoro grandioso come l’anno della seconda stella; Inter Javier Zanetti | Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro Sul caso del petardo contro Audero….

inter ecco chivu tedoforoInter, Chivu pre-Pisa:Le parole di Cristian Chivu prima dell'inizio dell'anticipo della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Pisa ... gianlucadimarzio.com

inter ecco chivu tedoforoOlimpiadi, da Chivu e Buonfiglio fino a Cracco e Mahmood: ecco i tedofori vip che sfileranno a Milano oggi 5 febbraioTanti volti noti dei mondi dello sport e dello spettacolo porteranno la Fiamma olimpica nella penultima tappa prima dell’inaugurazione. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.