Inter e Torino si confrontano con Chivu che difende la necessità di competere su tutti gli ambiti del match

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La partita è stata combattuta, con l’Inter che ha preso il comando nel secondo tempo. Chivu, il difensore del Torino, ha insistito sulla necessità di giocare su tutti i fronti, ma alla fine sono stati i nerazzurri a festeggiare il passaggio del turno.

