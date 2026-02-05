Inter e Torino si confrontano con Chivu che difende la necessità di competere su tutti gli ambiti del match

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La partita è stata combattuta, con l’Inter che ha preso il comando nel secondo tempo. Chivu, il difensore del Torino, ha insistito sulla necessità di giocare su tutti i fronti, ma alla fine sono stati i nerazzurri a festeggiare il passaggio del turno.

**Inter e Torino, il confronto che ha visto l’Inter avanzare alle semifinali di Coppa Italia.** L’Inter, con una vittoria 2-1 sul Torino, ha ottenuto il passaggio al turno semifinale della Coppa Italia. Ma la soddisfazione del tecnico Cristian Chivu è andata oltre il risultato: “Sono contento della prestazione dei ragazzi giovani, della squadra. Non parlo di Scudetti, di triplete o Champions League, vogliamo soltanto essere competitivi su tutti i fronti”. È questa l’idea centrale del tecnico interista, che non nasconde la sua visione: andare avanti, senza mai fermarsi, senza mai perdere il ritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

