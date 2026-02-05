Insigne fuori dai convocati biancazzurri per Cesena

Lorenzo Insigne non sarà nel team del Pescara per la partita contro Cesena. La sua assenza sorprende, considerando le speranze che c’erano di vederlo in campo in questa occasione. Anche lui, poche ore prima, aveva lasciato intendere che avrebbe potuto giocare, ma alla fine non è stato convocato. La decisione ha sorpreso i tifosi e gli addetti ai lavori, che si aspettavano di vederlo in campo.

Lorenzo Insigne non è tra i convocati del Pescara per il match di domani a Cesena. Ed è una sorpresa date le speranze che si nutrivano per un impiego finale nell'anticipo, corroborate dalle dichiarazioni del diretto interessato in sede di presentazione ufficiale ieri, mercoledì 4 febbraio. Il.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Lorenzo Insigne Juve-Roma, assenza pesantissima: fuori dai convocati Domani sera si accendono i riflettori su Juve-Roma, una delle sfide più attese della stagione. Derby di Manchester, Zirkzee fuori dai convocati United: assist per la Roma? Il derby di Manchester si avvicina e l'assenza di Zirkzee tra i convocati dei Red Devils ha suscitato interesse. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lorenzo Insigne Argomenti discussi: FLASH | Lorenzo Insigne torna al Pescara: domani l'arrivo in città; Insigne subito convocato per Pescara-Mantova. Il club: Scelta di cuore; Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: out Favilli, fuori in cinque; Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: si ferma nuovamente Favilli. Insigne fuori dai convocati biancazzurri per CesenaLorenzo Insigne non è tra i convocati del Pescara per il match di domani a Cesena. Ed è una sorpresa date le speranze che si nutrivano per un impiego finale nell'anticipo, corroborate dalle dichiarazi ... ilpescara.it Insigne-Pescara, Del Genio: Da anni era fuori dai campionati competitiviIl giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio del passaggio di Insigne al Pescara, per lui un ritorno: Noi l'abbiamo detto senza nulla togliere ... tuttonapoli.net Lorenzo Insigne, attaccante del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: «Venti giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità di ritorno a Napoli, facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.