Inseguimento per le strade del centro e poi gli spari | giallo sulla morte di Pasquale Coppola

Un inseguimento tra le strade di Arzano si trasforma in un episodio di sangue. I testimoni raccontano di aver visto due auto sfrecciare nel centro e poi di aver sentito gli spari. Pasquale Coppola, 50 anni, è stato colpito e morto sul colpo. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e se ci siano collegamenti con il passato criminale di Coppola, anche se al momento gli inquirenti non lo collegano a gruppi di criminali. La zona è sotto choc e le forze dell’ordine lavorano per fare

Giallo sull'omicidio ad Arzano, ieri sera, intorno alle 22, di Pasquale Coppola, vecchi precedenti di polizia risalenti a circa 20 anni fa, per gli inquirenti non connesso a gruppi criminali. Le modalità dell'omicidio hanno tutti i caratteri degli agguati di camorra, ma Coppola sembrava fuori.

