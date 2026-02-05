Insediato in Piemonte il nuovo Tavolo dello sport Biongioanni | Scriviamo insieme il futuro dello sport

Questa mattina, nella sede della Regione Piemonte, si è svolto l’insediamento del nuovo Tavolo dello sport. L’assessore Paolo Bongioanni ha riunito i rappresentanti delle varie associazioni e enti per mettere a punto le prime linee di lavoro. Durante l’incontro, Bongioanni ha detto che insieme si può costruire un futuro più forte per lo sport regionale. La riunione è durata circa un’ora e ha visto la nomina dei nuovi membri del tavolo, pronti a portare idee e proposte concrete.

L'assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha convocato e riunito lo scorso 15 gennaio, al Palazzo della Regione Piemonte, il nuovo Tavolo dello sport, che ha visto anche l'insediamento dei componenti di nuova nomina. Il Tavolo dello sport è stato istituito dalla Regione nel.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Piemonte Sport Corriere dello Sport – “Riscontrato un problema, per il futuro vedremo…” Questa mattina si apprende che il trasferimento di Mateta al Milan è saltato all’ultimo momento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piemonte Sport Argomenti discussi: Il Collegio dei revisori dei conti promuove il Bilancio Regionale; Corte d’Appello Piemonte e Valle d’Aosta, Alessandra Bassi nuova presidente: prima donna al vertice; Macugnaga, dissequestrato primo tratto funivia ma non c'è ancora una data per la riapertura. Piemonte. Sanità penitenziaria, insediato il gruppo tecnico interistituzionaleIl gruppo è composto da 13 membri e coordinato dal Direttore regionale alla sanità Fulvio Moirano. Lavorerà suddiviso in due sottogruppi, uno specifico per i minori con problematiche sanitarie ... quotidianosanita.it Piemonte. Saitta: Insediato gruppo di lavoro per il nuovo ospedale della Asl TO5Sulla base dei criteri stabiliti dal protocollo d’intesa siglato a Dicembre, la Regione individuerà ancora prima della localizzazione dei terreni, le zone che corrispondono alle caratteristiche ... quotidianosanita.it Alto Piemonte 24. . Sanità, il VCO accelera- insediato il tavolo tecnico, tra un mese piano in Regione facebook Bassi prima giudice donna presidente della Corte d'appello del Piemonte. 'Segnale di maturità dell'istituzione'. Oggi l'insediamento formale a Torino #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.