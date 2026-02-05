inizia il sei nazioni 2026 cosa aspettarsi dalla competizione con il meglio del rugby europeo

Questa sera alle 21.10, lo Stade de France di Parigi apre il torneo con Francia-Irlanda. È una partita che potrebbe già decidere le sorti del Sei Nazioni 2026, o almeno dare una chiara indicazione delle squadre più in forma. Gli appassionati di rugby attendono con trepidazione, perché si gioca tutto su un campo. La competizione si preannuncia combattuta e ricca di sorprese, con le principali nazionali europee pronte a darsi battaglia fin dall’inizio.

La scorciatoia per la primavera comincia stasera alle 21.10, allo Stade de France di Parigi, con Francia-Irlanda, che potrebbe già essere, se non la finalissima, la partita decisiva del Sei Nazioni 2026. La prima volta che il torneo, alla sua edizione numero 132, comincia di giovedì, per non sovrapporsi all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Palinsesti televisivi più che cavalleria sportiva. Il Sei Nazioni che cominciò a quattro (Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles), passò a cinque (Francia nel 1910) e diventò a sei (Italia nel 2000). Il Sei Nazioni che cominciò con il Galles in Scozia, i Dragoni arrivati a Edimburgo in 14 ed entrati in campo in 15 ingaggiando uno studente inglese nato in Sudafrica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Federazione Italiana Rugby e Sky Sport hanno annunciato i 33 convocati della nazionale italiana per il Sei Nazioni 2026, che prenderà il via il 5 febbraio a Parigi.

Questa mattina sono stati annunciati i convocati della nazionale italiana di rugby per la partita contro la Scozia, in programma sabato 7 febbraio alle 15.

