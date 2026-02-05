Infortunio Depaoli quanto manca per il ritorno in campo del giocatore della Sampdoria? Le ultimissime

Da calcionews24.com 5 feb 2026

La Sampdoria si prepara per la ripresa del campionato di Serie B e lavora anche sul recupero di Depaoli. Il difensore sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo l’infortunio e le ultime notizie indicano che potrebbe tornare in campo tra qualche settimana. I medici stanno monitorando attentamente i progressi, ma ancora non c’è una data ufficiale. I tifosi sperano di rivederlo presto in campo.

