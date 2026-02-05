Influenza Pregliasco | Raggiunto il picco ma con il freddo possibili nuovi casi

La stagione influenzale 2025-2026 ha probabilmente superato il suo momento di massima intensità, ma gli esperti avvertono che il rischio di nuovi casi non è ancora passato. Con il calo delle temperature, le autorità raccomandano prudenza e continuano a monitorare la situazione. Secondo il professor Pregliasco, il picco è stato raggiunto, ma il freddo potrebbe portare a un aumento dei contagi nelle prossime settimane.

L a stagione influenzale 2025-2026 ha probabilmente superato il suo momento di massima intensità, ma non è ancora finita. A spiegarlo è Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore scientifico dell’Osservatorio Virus Respiratori: il picco è stato raggiunto, ma le temperature ancora basse e gli sbalzi climatici possono favorire un ultimo “colpo di coda” dei contagi, soprattutto tra anziani e persone fragili. In un inverno segnato dalla co-circolazione di più virus respiratori, l’attenzione resta quindi alta. Boom di influenza e virus respiratori: quasi un milione di italiani a letto in sette giorni X Influenza e virus respiratori: i numeri della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

È in arrivo un nuovo aggiornamento sull'andamento dell'influenza, con particolare attenzione alla diffusione della variante K del virus AH3N2.

Via libera al vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), Pregliasco: L'obiettivo è ridurre il rischio di complicanze.

Secondo le stime più recenti, oltre 10 milioni di italiani hanno già contratto influenza o altre infezioni respiratorie acute

La stagione delle infezioni respiratorie invernali ha raggiunto un punto critico. In Italia il picco dell'influenza sembra ormai vicino, ma il pericolo non è ancora alle spalle.

