Infezione da norovirus al villaggio olimpico | ammalate 4 atlete della squadra finlandese di hockey su ghiaccio

Quattro atlete della squadra finlandese di hockey su ghiaccio sono finite in ospedale dopo aver contratto il norovirus al villaggio olimpico di Milano. Le atlete sono state colpite da vomito e diarrea, e si trovano sotto osservazione. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre le altre componenti della squadra sono state messe in isolamento. La febbre e i sintomi si sono manifestati subito dopo l’arrivo, e ora si cercano di capire come sia stato possibile il contagio.

Milano, 5 febbraio 2026 – Appena sbarcate a Milano è già fuori gioco. Tutto a causa di un virus gastrointestinale, il norovirus. A esserne colpite, quattro atlete del team finlandese della Nazionale di Hockey su ghiaccio. Le quattro ragazze hanno cominciato ad accusarne i sintomi ieri, al punto da costringerle ad annullare l'allenamento. E anche oggi saranno necessariamente fuori gioco. Uno spiacevole fuori programma, che potrebbe impedire loro di partecipare alla partita di questa sera all'arena Santa Giulia con il Canada. In isolamento . Una nuova sessione di lavoro è prevista poco prima dell' ora di pranzo e c'è il rischio che la Finlandia possa addirittura rinunciare qualora non avesse a disposizione il numero minimo di atlete da mandare a referto, ovvero 15 giocatrici di movimento più due portieri.

