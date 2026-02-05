india i genitori gli tolgono il telefonino e tre sorelline si suicidano lanciandosi dal balcone

Tre sorelle si sono tolte la vita lanciandosi dal balcone di casa a Ghaziabad, vicino a Nuova Delhi. I genitori, dopo aver confiscato il cellulare, hanno visto le figlie salire sul parapetto e poi buttarsi nel vuoto. La polizia indaga sulle cause di questo gesto estremo, ma al momento non ci sono ancora certezze. La comunità locale è sotto shock per la tragedia che ha colpito una famiglia della periferia.

Quando i genitori gli hanno tolto il telefonino tre sorelle si sono suicidate. Sono saltate giù dal balcone dell'appartamento al nono piano a Ghaziabad, una borgata alla periferia di Nuova Delhi. Avevano 12, 14 e 16 anni. Erano ossessionate dalla Kpop, la cultura coreana che sta sempre più prendendo piede in India. Ne ascoltavano le canzoni, seguivano le trasmissioni televisive e si cimentavano nei videogiochi ideati da Seul. Volevano anche andare in Corea. Di fronte a tanto il papà aveva tolto loro il cellulare che gli permetteva di "entrare" in quel mondo a cui volevano appartenere. Quando la finestra su quella realtà parallela si è chiusa, le tre sorelline hanno scritto un biglietto d'addio e sono saltate giù. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essersi lanciate dal nono piano della loro casa.

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo.

Tre sorelline suicide in India, i genitori avevano vietato loro la K?Pop e i videogiochiAGI - Le autorità indiane hanno avviato un'indagine sui suicidi di tre sorelle dipendenti dalla cultura coreana dopo che i genitori avevano confiscato i loro telefoni cellulari. Le tre sorelle, di 12, ... msn.com

I genitori tolgono il cellulare, tre sorelline adolescenti con molti follower si lanciano dal nono piano della loro casaTre sorelle morte a Ghaziabad dopo caduta dal nono piano: indagini su restrizioni cellulari e isolamento digitale che avrebbe coinvolto le adolescenti. Ghaziabad, tragedia delle tre sorelle nella nott ... msn.com

