Incredibile Cerundolo | si inventa una magia con i crampi e vince così

Juan Manuel Cerúndolo ha vinto un match incredibile ai quarti di finale del Challenger di Rosario. Ha rischiato di perdere nel primo set, ma ha resistito ai crampi e ha trovato una reazione sorprendente. Alla fine, con una prestazione di cuore, ha superato il connazionale Juan Bautista Torres 3-6, 6-4, 6-3. La sua vittoria ha sorpreso tutti e lo proietta verso le semifinali del torneo.

Juan Manuel Cerúndolo da impazzire. Il tennista argentino è stato protagonista di un match ad altissima intensità al Challenger di Rosario, superando il connazionale Juan Bautista Torres con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 e conquistando l'accesso ai quarti di finale. Nel finale del terzo set, però, il match ha rischiato di prendere una piega drammatica: Cerúndolo è rimasto quasi immobilizzato da un crampo al quadricipite sinistro. Il pubblico, resosi conto delle sue difficoltà, lo ha sostenuto con un caloroso applauso. Dopo aver vinto un punto con un servizio dal basso e aver cercato di gestire il tempo in ogni modo possibile, "Juanma" ha trovato energie insperate: prima un ace, poi due straordinari dritti che gli hanno permesso di chiudere l'incontro e strappare il pass per i quarti, praticamente senza riuscire a muoversi.

