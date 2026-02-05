Incredibile agli Europei di ciclismo | atleta inglese perde la sella in pista durante la semifinale

Durante la semifinale di keirin femminile agli Europei di ciclismo su pista, l’atleta inglese Thomas ha perso la sella mentre correva. L’incidente ha rischiato di colpire Miriam Vece, che stava per tagliare il traguardo. Alla fine, Vece si è piazzata quarta e ha perso l’accesso alla finale per pochi millesimi. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Europei Ciclismo Ciclismo su pista, Vece e Cenci in semifinale nel keirin agli Europei. Fuori Predomo e Moro tra gli uomini Questa mattina, nel velodromo di Konya, si sono svolte le qualificazioni del keirin agli Europei di ciclismo su pista. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Vece e Cenci in semifinale nel keirin, ora Predomo e Moro agli spareggi Gli Europei di ciclismo su pista sono in pieno svolgimento e le gare si fanno sempre più emozionanti.

