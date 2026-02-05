Incontro tra sindacati e governo sulle scuole | accordo su 270 euro di maggiori risorse per i docenti precari

Questa mattina si è tenuto un incontro tra sindacati e rappresentanti del governo per discutere delle risorse destinate alle scuole. Alla fine, è stato raggiunto un accordo che prevede 270 milioni di euro in più per i docenti, anche per quelli precari. La cifra servirà per rafforzare la Carta docente e migliorare le condizioni di chi lavora nelle scuole italiane. La decisione arriva a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, e ora si attende di conoscere i dettagli su come verranno distribuite le risorse.

**** A pochi giorni dal via della nuova stagione scolastica, il governo ha siglato un accordo con i sindacati sulle scuole, che prevede un potenziamento della Carta docente con 270 milioni di euro in più, destinati anche ai docenti precari. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’inizio dell’operazione in un video diffuso sulle reti social, in cui ha ribadito l’importanza di garantire ai docenti, anche quelli in contratto temporaneo, il diritto a fruire delle risorse previste per la formazione e l’aggiornamento professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Torino, i sindacati del settore metalmeccanico e il governo regionale si incontrano di nuovo per parlare di crisi nell'industria automobilistica.

