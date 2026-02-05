Incontro tra forze politiche e sindacali | il nuovo accordo sulle pensioni

Questa notte a Modena due agenti di polizia sono stati feriti durante un intervento in un quartiere difficile. I poliziotti si sono trovati a dover affrontare una situazione complicata e sono rimasti colpiti durante le operazioni. Le condizioni di entrambi non sono gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale. La scena si è svolta nel cuore della notte, lasciando dietro di sé una scia di tensione.

A Modena, nel cuore della notte del 4 febbraio 2026, due poliziotto sono rimasti feriti durante un intervento in un quartiere ostile. La scena era semplice: due uomini in uniforme, in missione, e due colpi di pistola che hanno colpito non tanto il crimine quanto la tensione crescente tra istituzioni e cittadini. Eppure, al posto di solidarietà o riconoscimento, l'opinione pubblica ha cominciato a cercare un "sì però", a interrogare ogni movimento, ogni dettaglio. Come se fosse impossibile accettare il fatto semplice che due persone in servizio siano state ferite, senza dover prima aspettare il verdetto del tribunale dei social o la reazione di un gruppo di utenti su Instagram.

