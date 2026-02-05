Durante la finale di Coppa Italia Eccellenza allo stadio Piola di Vercelli sono scoppiati scontri tra tifosi. Gli ultras dell’Alessandria hanno danneggiato alcune strutture dello stadio, lasciando danni visibili. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e gestire l’afflusso di tifosi. La partita si è conclusa con tensioni e incidenti che hanno scosso l’intera giornata.

Danni al “Piola” di Vercelli durante la finale di Coppa Italia Eccellenza tra #Alessandria e #Cuneo??Gli ultras dell’Alessandria hanno danneggiato seggiolini e i bagni dello stadio oltre ad aver avuto atteggiamenti intimidatori nei confronti dei dirigenti della Pro Vercelli?? pic.twitter.comFksDub3l9S Una finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Alessandria e Cuneo, giocata allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, ha fatto emergere una pagina di cronaca caratterizzata da danni materiali e da episodi di tensione tra le tifoserie. Le dinamiche registrate hanno coinvolto strutture, gestione e sicurezza dell’impianto, offrendo dati concreti per una valutazione dell’evento e delle condizioni di svolgimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Incidenti e allo stadio Piola dopo Alessandria-Cuneo: il video degli scontri

Una giornata di festa si è trasformata in caos al Piola di Alessandria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

