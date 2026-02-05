Incidente tra tre mezzi pesanti deceduto un uomo

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1, al km 300, nel comune di Bagno a Ripoli. Tre mezzi pesanti si sono tamponati, causando la morte di un uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 1:30 per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di fare luce sulle cause dello scontro.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel corso della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio alle ore 01:30 nel comune di Bagno a Ripoli sul tratto autostradale A1 al km 300 direzione Sud, per un incidente stradale avvenuto con un tamponamento tra 3 mezzi pensanti.

