Incidente tra camion sull'A1 morto autista | è rimasto schiacciato tra i mezzi pesanti a Bagno a Ripoli

Un incidente mortale si è verificato nella notte sull’autostrada A1, al km 300, vicino a Bagno a Ripoli. Tre camion sono rimasti coinvolti in un tamponamento, e uno di essi ha schiacciato l’autista di 65 anni, che è morto sul colpo. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha chiuso temporaneamente la carreggiata per i rilievi e la rimozione dei mezzi. La dinamica esatta dell’incidente

Argomenti discussi: Tamponamento fra tre camion sull'A1, autista muore intrappolato tra le lamiere; Schianto tra camion in A22, una persona incastrata e perdita di carico sull'autostrada. Disagi a causa della neve sulle strade (FOTO): interventi degli operatori; Camion a fuoco in galleria sull'autostrada nei pressi di Firenze, riaperto tratto A1; Incidente sulla Pontina: camion si perde un frigo. Carambola tra auto, tre feriti.

