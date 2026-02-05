Incidente stradale in Cina causa divieto maniglie elettroniche | video mostra i danni causati dal sistema tecnologico

Un incidente stradale in Cina ha acceso i riflettori sui problemi legati alle maniglie elettroniche sui veicoli elettrici. Un video mostra i danni causati dal sistema tecnologico, che ha contribuito a complicare la situazione. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di febbraio 2026 e ha portato a una serie di interrogativi sulla sicurezza di queste innovazioni. Produttori e consumatori ora si chiedono se le maniglie elettroniche siano davvero affidabili o se siano un rischio nascosto sulla strada.

Un incidente stradale in Cina, avvenuto nel tardo pomeriggio di un giorno di febbraio 2026, ha causato un'epidemia di preoccupazione tra i produttori e i consumatori di veicoli elettrici, con conseguenze dirette sulle norme di sicurezza. Un video, diffuso in rete e trasmesso su piattaforme come Reddit, mostra una vettura elettrica perdere il controllo, finire in un campo e abbattersi contro una recinzione. L'auto, apparentemente in movimento lento, sembra aver perso guida in seguito a un malfunzionamento tecnologico. Le immagini non mostrano il modello preciso, ma è evidente che la vettura fosse dotata di porte con sistemi di apertura elettronica, non meccanica.

