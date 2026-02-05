Incidente stradale 54enne trasferito in gravissime condizioni in ospedale

Questa mattina presto a Busnago, alle cinque e quindici, due auto si sono scontrate in via Italia. Un uomo di 54 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. La strada è stata subito chiusa per i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia per ricostruire l’accaduto. Indagini in corso per capire cosa abbia causato l’incidente.

Grave incidente stradale all'alba a Busnago. Intorno alle 5.15 di giovedì 5 febbraio a Busnago, in via Italia, si è verificato uno scontro tra due auto. A rimanere coinvolto un uomo di 54 anni.Sono scattati subito i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in.

