Incidente stradale 54enne trasferito in gravissime condizioni in ospedale

Questa mattina presto a Busnago, alle cinque e quindici, due auto si sono scontrate in via Italia. Un uomo di 54 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. La strada è stata subito chiusa per i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia per ricostruire l’accaduto. Indagini in corso per capire cosa abbia causato l’incidente.

