Incidente mortale ad Agropoli il Cilento piange il maestro Giuseppe | disposta l' autopsia

Questa mattina ad Agropoli, in via Giambattista Vico, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di Giuseppe Malzone, 84 anni. Il maestro di scuola primaria, originario di Montecorice e residente a Santa Maria di Castellabate, è morto sul colpo. La comunità del Cilento piange la perdita, mentre la polizia ha disposto l’autopsia per chiarire le cause dell’incidente.

Cilento a lutto per la morte di Giuseppe Malzone, 84 anni, maestro di scuola primaria originario di Montecorice ma residente a Santa Maria di Castellabate, rimasto vittima dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina ad Agropoli in via Giambattista Vico. La sua BMW ha sfondato una.

