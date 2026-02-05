Incidente in Super nella notte | auto sbanda e sbatte contro gli alberi giovane ferita

Una macchina ha perso il controllo e si è schiantata contro gli alberi sulla Superstrada di Gualdo nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. L’incidente si è verificato intorno alle 2, poco dopo lo svincolo, e ha causato il ferimento di un giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale, ma per fortuna le ferite non sono gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente violento, fortunatamente senza gravi conseguenze. E' quello che è avvenuto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, intorno alle 2, lungo la Superstrada, all'altezza dello svincolo di Gualdo. Secondo quanto ricostruito, una donna di 25 anni si trovava al volante della.

