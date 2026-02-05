Incendio in centro | 5 persone evacuate da attività commerciali su Corso Garibaldi a Soveria Mannelli

Un incendio scoppiato nel cuore di Soveria Mannelli ha costretto cinque persone a lasciare le loro attività commerciali su Corso Garibaldi. L’incendio si è verificato durante la notte e ha causato diversi danni, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Soveria Mannelli, nel cuore del Catanzarese, è stata colpita da un incendio notturno che ha visto coinvolte diverse attività commerciali su Corso Garibaldi. L'emergenza, verificatasi nella tarda serata di ieri, ha causato danni significativi a un negozio di artigianato tessile, un'esercizio di abbigliamento e un'attività di fioraio, con l'estendersi delle fiamme anche all'appartamento sovrastante. Le operazioni di spegnimento, condotte da una squadra composta da circa venti unità operative, hanno permesso l'estinzione totale del rogo senza ulteriori conseguenze. Cinque persone sono state evacuate precauzionalmente, e ora si trovano al sicuro presso familiari.

