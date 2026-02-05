Incendio di un mezzo pesante blocca l’A1 in direzione nord

Una notte di caos sull’autostrada A1, dove un camion ha preso fuoco e ha causato il blocco totale della carreggiata in direzione nord. Le fiamme sono divampate velocemente, e le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto si sono formate lunghe code e disagi per molti automobilisti che sono rimasti fermi per ore. Nessuna notizia di feriti, ma l’autostrada rimane chiusa mentre si cerca di rimuovere il mezzo e fare i controlli del caso.

FIGLINE INCISA – Notte di paura lungo l’autostrada A1, dove un violento incendio ha avvolto un mezzo pesante costringendo le autorità a bloccare completamente la circolazione. L’allarme è scattato intorno alle 21,45 di ieri (4 febbraio) quando le fiamme hanno iniziato a divorare il tir al chilometro 308, in direzione nord. Una colonna di fumo densa si è levata rapidamente sopra il tratto autostradale, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo necessario l’intervento massiccio dei soccorritori. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco del comando di Firenze, mobilitati con un dispiegamento di forze che ha visto convergere nel tratto interessato le squadre del distaccamento di Figline Valdarno e di Firenze Ovest, supportate da personale della sede centrale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Figline Incisa In fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta in galleria: bloccata la A1 in direzione nord Un incendio ha colpito una cella frigo all’interno della galleria Le Croci sulla A1 in direzione nord. Incidente in A1, mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano: tratto riaperto Un camion ha preso fuoco questa mattina in galleria a Calenzano, sull’A1 Milano-Napoli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Figline Incisa Argomenti discussi: Incendio di un mezzo pesante in A1, chiuso il tratto Incisa-Firenze Sud; Incendio di un mezzo pesante in A1; Camion a fuoco in galleria sull'autostrada nei pressi di Firenze, riaperto tratto A1; Incendio di un mezzo pesante alimentato a gas in una galleria in provincia di Lecco, traffico bloccato e poi riaperto. Incendio di un mezzo pesante alimentato a gas in una galleria in provincia di Lecco, traffico bloccato e poi riapertoIn via precauzionale è stata disposta l’evacuazione della galleria e la chiusura temporanea del traffico. I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di raffreddamento del serbatoio criogeni ... varesenews.it S’incendia un camion in galleria sulla Statale 36Mattinata di forte tensione oggi, martedì 3 febbraio 2026, lungo la Strada Statale 36, dove alle 10 si è verificato un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a GNL all’interno della Gal ... primalavaltellina.it PRINCIPIO D'INCENDIO DI UN CAMION A GNL NELLA GALLERIA MONTE PIAZZO LECCO. Questa mattina, martedì 3 febbraio alle 10, lungo la SS36, un mezzo pesante alimentato a GNL è stato coinvolto in un incendio all’interno della galleria Monte Piazzo facebook #Incendio. Notte e mattinata di grande lavoro per i vigili del fuoco volontari di Avio sulla #A22, nel comune veneto di Brentino Belluno, per un tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante trasformatosi in un furioso incendio, purtroppo mortale. #vvftrenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.