Incendio di un mezzo pesante blocca l’A1 in direzione nord

Da corrieretoscano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di caos sull’autostrada A1, dove un camion ha preso fuoco e ha causato il blocco totale della carreggiata in direzione nord. Le fiamme sono divampate velocemente, e le squadre di emergenza sono intervenute per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto si sono formate lunghe code e disagi per molti automobilisti che sono rimasti fermi per ore. Nessuna notizia di feriti, ma l’autostrada rimane chiusa mentre si cerca di rimuovere il mezzo e fare i controlli del caso.

FIGLINE INCISA – Notte di paura lungo l’autostrada A1, dove un violento incendio ha avvolto un mezzo pesante costringendo le autorità a bloccare completamente la circolazione. L’allarme è scattato intorno alle 21,45 di ieri (4 febbraio) quando le fiamme hanno iniziato a divorare il tir al chilometro 308, in direzione nord. Una colonna di fumo densa si è levata rapidamente sopra il tratto autostradale, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo necessario l’intervento massiccio dei soccorritori. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco del comando di Firenze, mobilitati con un dispiegamento di forze che ha visto convergere nel tratto interessato le squadre del distaccamento di Figline Valdarno e di Firenze Ovest, supportate da personale della sede centrale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

