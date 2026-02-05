Incendio a Roma | autobus a fuoco in via Malvicina

Questa mattina a Roma un autobus è stato avvolto dalle fiamme in via Malvicina, tra Tragliata e Testa di Lepre. I soccorritori sono intervenuti subito, ma il veicolo è andato quasi completamente distrutto. Nessuno si è fatto male, e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La zona è stata messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno indagando.

Incendio a Roma dove nella mattinata di giovedì 5 febbraio un autobus è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo è stato registrato in via Malvicina, tra Tragliata e Testa di Lepre.L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 11:15. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra 8A di Monte.

