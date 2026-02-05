Incendio a Meina rimessa in fiamme a Ghevio
Questa mattina a Ghevio, frazione di Meina, un incendio ha distrutto una rimessa. L’incendio si è sviluppato intorno alle 7,30 e i motivi sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma i danni sono stati ingenti. Nessuno è rimasto ferito.
Incendio a Meina nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio.É successo intorno alle 7,30 a Ghevio, dove per cause ancora da chiarire una rimessa è andata a fuoco.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arona, con due squadre, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.🔗 Leggi su Novaratoday.it
