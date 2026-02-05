Incendio a Meina rimessa in fiamme a Ghevio

Questa mattina a Ghevio, frazione di Meina, un incendio ha distrutto una rimessa. L’incendio si è sviluppato intorno alle 7,30 e i motivi sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma i danni sono stati ingenti. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio a Meina nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio.É successo intorno alle 7,30 a Ghevio, dove per cause ancora da chiarire una rimessa è andata a fuoco.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arona, con due squadre, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Meina Ghevio Terni, incendio a Marmore: in fiamme una baracca adibita a rimessa Ieri pomeriggio a Marmore, Terni, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una baracca utilizzata come rimessa. Auto in fiamme in galleria fra Carpugnino e Meina: chiuso un tratto dell'autostrada A26 Stamattina, lunedì 5 gennaio, sulla A26 tra Baveno e Meina, si è verificato un incidente con un'auto in fiamme, che ha causato la chiusura temporanea del tratto verso Genova. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Meina Ghevio Belforte, incendio nella rimessa agricola. Una nube di fumo nero e trattori distrutti dal fuocoScoppia un incendio in una rimessa agricola: mezzi e attrezzature vanno distrutti. È successo ieri intorno alle 10.30 in via Vigne, nella campagna di Belforte. Secondo le ricostruzioni, il ... ilrestodelcarlino.it Nella giornata della memoria un ricordo al Conte Victor Angelo Cantoni è a tutti gli altri aronesi e non morti nei tragici giorni di inizio settembre del ‘43. É tristemente noto per essere il primo eccidio nazista in Italia che si concluderà con i tragici fatti di Meina. Fo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.