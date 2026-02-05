Incendio a Meina rimessa in fiamme a Ghevio

Questa mattina a Ghevio, frazione di Meina, una rimessa è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 7:30. Le cause dell’incendio sono ancora da capire, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male. Sul posto anche i carabinieri per le verifiche del caso.

Incendio a Meina nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio.É successo intorno alle 7,30 a Ghevio, dove per cause ancora da chiarire una rimessa è andata a fuoco.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arona, con due squadre, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

