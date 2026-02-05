In vista dell’omonimo film è in arrivo una raccolta antologica su Supergirl

A giugno arriva il nuovo film di Supergirl, diretto da Craig Gillespie, parte del nuovo universo DC di James Gunn e Peter Safran. La DC Comics ha deciso di pubblicare un albo speciale, pensato per far conoscere meglio il personaggio prima dell’uscita cinematografica. La raccolta antologica sarà disponibile in tutto il mondo e punta a incuriosire i fan con storie e illustrazioni inedite.

Per il prossimo Giugno è in arrivo Supergirl di Craig Gillespie, il secondo tassello cinematografico del nuovo DC universe di James Gunn e Peter Safran, e la DC Comics ha deciso di far uscire in tutto il mondo un albo speciale, perfetto per conoscere il personaggio. Ecco il comunicato stampa: DC ha annunciato Supergirl: Il mondo, una nuova antologia cartonata che mette sotto i riflettori la Ragazza d'Acciaio attraverso storie realizzate da scrittori e artisti provenienti da 15 Paesi di tutto il mondo. Panini Comics porta Supergirl in Italia con una storia imperdibile: su soggetto di Francesca Michielin, sceneggiatura di Irene Marchesini e disegni di Federica Croci, la forza della supereroina viene celebrata in tutte le sue sfumature.

