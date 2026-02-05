In viaggio con il Calamaro Gigante | Angela Finocchiaro al Parioli

Questa settimana il Teatro Parioli di Roma ospita lo spettacolo Il Calamaro Gigante, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi. Angela Finocchiaro porta in scena questa storia dal 12 al 15 febbraio 2026, attirando il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Calamaro Gigante, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi. Dove e Quando: Al Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 12 al 15 febbraio 2026. Perché: Una parabola visionaria e poetica sul coraggio di sognare e sulla forza dirompente della natura. La Stagione Teatrale 2025–2026 del Teatro Parioli Costanzo di Roma si arricchisce di un appuntamento imperdibile: l’approdo sulle scene di Il Calamaro Gigante. Tratto dall’omonimo e fortunato romanzo di Fabio Genovesi, lo spettacolo vede come protagonisti assoluti Angela Finocchiaro e Bruno Stori. Non si tratta di una semplice trasposizione letteraria, ma di un vero e proprio attraversamento poetico e visionario che interroga il senso profondo dell’esistere, trascinando lo spettatore in un vortice di emozioni e riflessioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Il Calamaro Gigante al Lirico Gaber è un evento dedicato a tutti, con particolare attenzione ai più giovani.

Telearena. . Ha debuttato ieri sera al Nuovo, per la rassegna Divertiamoci a Teatro, "Il calamaro gigante" con Angela Finocchiaro. Uno spettacolo adatto a tutte le generazioni che intreccia prosa, musica e danza. facebook