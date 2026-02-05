In Veneto il 47% si sente oggi poco sicuro nella città in cui vive | i dati del sondaggio Demopolis-Citynews

In Veneto, quasi la metà delle persone si sente poco sicura nella propria città. I dati del sondaggio di Demopolis e Citynews mostrano che il 47% degli abitanti non si sente al sicuro, mentre il 53% afferma di trovarsi in un ambiente più tranquillo. La percezione di insicurezza è diffusa, e molti cittadini si preoccupano per la propria sicurezza quotidiana.

Il 47% dei cittadini in Veneto non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è poco più della metà: il 53%. Si dimostra invece un po’ più alta, al 58%, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal sondaggio.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Veneto Sicurezza In Veneto, il 47% si sente poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews In Veneto, quasi la metà delle persone non si sente sicura nella propria città. In Emilia Romagna il 54% si sente poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews In Emilia-Romagna, più della metà delle persone si sente poco sicura nella propria città. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Veneto Sicurezza Argomenti discussi: NEI TRIBUNALI BUCHI CLAMOROSI: I DATI IN VENETO; Incidenti stradali, a gennaio morti 47 pedoni sulle strade italiane: 2 in Abruzzo; Olimpiadi, ecco i veneti per Milano Cortina 2026; Il Veneto spinge l’impresa che fa bene: 536 società benefit, terzo posto in Italia. Sicurezza in Veneto, è diminuita negli ultimi anniIl 47% dei cittadini in Veneto non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è poco più della metà: il 53%. Si dimostra invece un po’ più alta, al 58 ... vicenzatoday.it Veneto. In arrivo 47 nuove alte tecnologie negli ospedali. Investiti 30 milioni di euroCon il via libera della Giunta regionale arriveranno in tutte le nove Ullss e nelle due Aziende Ospedaliere 25 tomografie assiali computerizzate, 8 risonanze magnetiche, 9 angiografi digitali e altri ... quotidianosanita.it Demopolis e Citynews indagano intorno a uno dei temi più caldi sul territorio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.