In un Sudafrica dove la violenza di genere continua a mietere vittime, una giovane studentessa ha deciso di agire. Ha pensato a un modo semplice e diretto per fare la differenza, senza aspettare che qualcun altro risolva i problemi. La sua idea, piccola ma brillante, nasce dal bisogno di cambiare le cose e di sensibilizzare chi la circonda, in un Paese dove questa piaga resta ancora troppo diffusa.

In Sudafrica, dove la violenza di genere è una ferita aperta che attraversa famiglie, scuole e intere comunità, una ragazza ha deciso di non restare spettatrice. Bohlale Mphahlele, studentessa con la determinazione di chi non accetta l'ingiustizia come destino, ha immaginato un oggetto capace di proteggere chi vive ogni giorno con la paura addosso. La sua invenzione è un orecchino. Un piccolo accessorio, apparentemente, ma che racchiude un'idea potente: dare a donne, ragazze e bambini un modo discreto per chiedere aiuto quando la violenza si avvicina troppo.

© Iodonna.it - In un Sudafrica segnato da livelli altissimi di violenza di genere, una giovane studentessa ha avuto una piccola e brillante idea

