Ieri sera su TikTok, il nome di Nunzio, il celebre chef di Un posto al sole, ha fatto il giro del web. Nel frattempo, Vinicio ha convinto Gennaro a firmare la procura e a dimettersi da amministratore delegato dei cantieri. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e scontri interni, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.

Vinicio riesce a convincere Gennaro a farsi firmare la procura e dimettersi dal ruolo di amministratore delegato dei cantieri. Il ragazzo però ne esce travolto dal vedere il fratello in carcere. E ora è più determinato che mai a rimediarne gli errori, anche passando da un nuovo rapporto con Roberto e Marina. Ma non è disposto a restare a Napoli, bensì sempre più convinto a tornare a Londra da Alice. E qui Elena si offre di aiutarlo, ma proprio lei ha appena abbandonato il ruolo di direttore della radio dimostrando molta immaturità e irresponsabilità rispetto al lavoro. Prosegue invece la scenetta di chef Nunzio star dei TikTok facendo riempire di ragazze giovani il bar Vulcano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Un posto al sole chef Nunzio è la star di TikTok

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 gennaio 2026.

UpasForever by Junior Cristarella - Un posto al sole. . Ma menomale che Nunzio aveva promesso a Rossella di non voler fare più altri video eh facebook