In Un posto al sole chef Nunzio è la star di TikTok
Ieri sera su TikTok, il nome di Nunzio, il celebre chef di Un posto al sole, ha fatto il giro del web. Nel frattempo, Vinicio ha convinto Gennaro a firmare la procura e a dimettersi da amministratore delegato dei cantieri. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e scontri interni, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi.
Vinicio riesce a convincere Gennaro a farsi firmare la procura e dimettersi dal ruolo di amministratore delegato dei cantieri. Il ragazzo però ne esce travolto dal vedere il fratello in carcere. E ora è più determinato che mai a rimediarne gli errori, anche passando da un nuovo rapporto con Roberto e Marina. Ma non è disposto a restare a Napoli, bensì sempre più convinto a tornare a Londra da Alice. E qui Elena si offre di aiutarlo, ma proprio lei ha appena abbandonato il ruolo di direttore della radio dimostrando molta immaturità e irresponsabilità rispetto al lavoro. Prosegue invece la scenetta di chef Nunzio star dei TikTok facendo riempire di ragazze giovani il bar Vulcano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
