In giro con uno storditore nascosto nella torcia

Un uomo è stato fermato ieri sera dai carabinieri mentre camminava in strada con una torcia apparentemente normale. Quando i militari hanno controllato, hanno scoperto che all’interno dell’oggetto si nascondeva uno storditore elettrico. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni sul motivo di avere con sé quell’attrezzo, che ora è stato sequestrato. È scattato quindi il sequestro e l’uomo rischia di finire nei guai per porto di oggetti atti a offendere.

Sembrava una semplice torcia, ed invece dietro a quello strumento all’apparenza innocuo si nascondeva uno storditore elettrico. Bastava azionare un pulsante dalla ‘torcia’ per stordire una persona. Ad averlo con sé era un cittadino tunisino di 23 anni, B.M. le iniziali, fermato dagli agenti della Polizia locale in zona Alba, lungo viale Tasso, nel pomeriggio di lunedì. Gli agenti hanno visto in quell’oggetto un’arma impropria. L’azione della pattuglia rientra nei controlli effettuati in zona per contrastare il degrado segnalato dai residenti e operatori da tempo ormai. Il 23enne è stato notato durante un servizio di pattugliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In giro con uno storditore nascosto nella torcia Approfondimenti su Torcia Storditore A spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico nel marsupio, ritenuto un oggetto atti ad offendere. Crema, a spasso con uno storditore elettrico nel marsupio: denunciato ragazzo Un giovane di Crema è stato denunciato dai carabinieri per aver portato uno storditore elettrico durante una passeggiata in città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torcia Storditore Argomenti discussi: Uomo pensa di essere Zoro e va in giro con tre coltelli, uno in bocca: la polizia lo arresta; Riccione, va in giro con uno storditore elettrico: 23enne denunciato; IN GIRO CON LA MOTO SENZA ASSICURAZIONE E DUE COLTELLI: DENUNCIATO A LATINA; Sanremo, Pieraccioni scherza su Carlo Conti: Manca solo Spongebob. VIDEO. Uomo pensa di essere Zoro e va in giro con tre coltelli, uno in bocca: la polizia lo arrestaAnime e manga possono insegnarci molto nella vita, ma alle volte si possono apprendere le lezioni sbagliate, come nel caso di un uomo giapponese che pare aver presto troppo a cuore lo stile di Zoro, l ... msn.com Vinicius preso in giro con una palla da spiaggia, è uno sfottò per il Pallone d’Oro: volano insultiVinicius preso in giro a Barcellona con una palla da spiaggia: è uno sfottò per il Pallone d’Oro. Il calciatore del Real Madrid risponde con insulti e provocazioni verso il gruppo di tifosi avversari ... fanpage.it Riccione, va in giro con uno storditore elettrico: 23enne denunciato facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.