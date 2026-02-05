In catene tra i grugniti dei neonazi Maja T condannata a 8 anni

Questa mattina a Budapest, il giudice ha condannato Maja T. a otto anni di carcere. La sentenza è stata letta in ungherese, ma nessuna reazione si è vista tra i presenti. Nemmeno dopo che l’interprete ha tradotto tutto in tedesco. La donna, coinvolta in un episodio di violenza tra neonazi, si è presentata in tribunale tra grugniti e silenzi. La decisione finale chiude una vicenda segnata da tensioni e silenzi, senza clamore né applausi.

Ungheria Comminati 7 anni anche agli antifascisti Gabriele Marchesi (che non è mai stato estradato) e Anna M. (per lei pena sospesa) Quando il giudice pronuncia la sentenza in ungherese non ci sono reazioni. E non arrivano nemmeno dopo che l'interprete la traduce in tedesco. Solo il gelo. Da un lato, dove siedono gli estremisti di destra, e dall'altro, dove sono assiepati gli antifascisti venuti dalla Germania. Otto anni per Maja T., sette per Gabriele Marchesi, due per Anna M. La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell'attenzione dopo la condanna di Maja T. Ungheria, condannata a 8 anni Maja T: aveva la stessa accusa di Ilaria Salis La giustizia ungherese ha condannato l'antifascista Maja T. a otto anni di carcere per violenza. Il processo all'attivista tedesca, di 25 anni, è fotocopia di quello a Ilaria Salis. Maja t. è stata accusata insieme a 19 antifascisti europei accusati dall'Ungheria di vi

